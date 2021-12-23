Королевой международного конкурса красоты «Мисс Дубай – 2021» стала Акбота Хакимова

«Мисс Дубай» – официальный международный конкурс красоты, который ежегодно проходит в Объединённых Арабских Эмиратах. В этом году масштабное шоу проходило в комплексе «Toda Theatre» напротив самого известного символа ОАЭ и Дубая – отеля «Парус». Конкурс проводится с 2018 года, а организатором является продюсер Иван Ирбис и его агентство IRBIS MEDIA GROUP.

За главный титул боролись 10 участниц, прошедших строгий кастинг. Претендентки готовились к конкурсу целый год и выступали в этапах: визитка, домашнее задание, эрудиция. Кульминацией конкурса стала коронация финалисток, которых засыпали подарками и цветами.

Титул «Мисс Дубай – 2021» получила Акбота Хакимова. На конкурсе она представляла Казахстан и поразила жюри не только модельной внешностью, но и своими вокальными данными. За ее плечами опыт в модельном бизнесе и участии в других конкурсах красоты, который давал о себе знать даже на сцене. Больше о ее жизни можно узнать в ее инстаграме @botakhakimova.