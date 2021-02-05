Корпорация «Гарант-Инвест» сообщила о выплате очередного купона по своим облигациям

Первого февраля стало известно о том, что Корпорация «Гарант-Инвест» осуществила выплату второго купона по облигациям серии 001Р-07. Купонный доход на одну ценную бумагу составил 39 рублей 78 копеек, а общий объем начисленных процентов, подлежащих выплате, составляет 20900000 рублей. Общий номинальный объем выпуска составляет 700000000 рублей со сроком обращения 16 месяцев и купонной ставкой в размере 12% годовых, — рассказали в пресс-службе ФПК «Гарант-Инвест».

В настоящее время на Мосбирже торгуются 5й, 6й и 7й выпуски Первой Программы биржевых облигаций, а также 1й и 2й выпуски Второй Программы, которая была зарегистрирована в октябре минувшего года. 11 января текущего года Корпорация «Гарант-Инвест» выплатила 8-й купонный период по облигациям серии 001Р-05. Сообщается, что общий размер начисленных процентов составил 166900000 рублей и 240000000 рублей части номинальной стоимости, купонный доход на одну облигацию — 27 рублей 83 копеек.

Следует отметить, что облигации 5го выпуска общим объемом в 6 миллиардов рублей со сроком размещения на 5 лет с постепенной амортизацией тела долга, являются самым крупным выпуском для ФПК «Гарант-Инвест». Облигации включены в Сектор Роста ПАО «Московская биржа».