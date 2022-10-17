Корпорации ищут новые технологии в области экологии!

Общество
17 октября 2022

Прямо сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе Recycling Tech 2022!

Московский инновационный кластер совместно с генеральными партнерами ППК РЭО, Эколайн, Экополис и отраслевыми партнерами конкурса X5 Group, Совет по экологическому строительству, МаксимаТелеком запускает новый технологический конкурс в сфере экологии.

Индустриальные партнеры уже обозначили свои потребности в новых продуктах по направлениям:

  • новые технологии в ТБО,
  • декарбонизация,
  • work-safe Tech,
  • еco-tech.

В рамках конкурса эксперты от партнеров, приглашенные отраслевые специалисты и опытные трекеры помогут доработать ваш продукт под требования партнеров конкурса.

Recycling Tech 2022 отличная возможность показать свой продукт крупным игрокам рынка Экологии.

Подать заявку можно по ссылке

Готовы ответить на все вопросы

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