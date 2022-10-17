Корпорации ищут новые технологии в области экологии!

Прямо сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе Recycling Tech 2022!

Московский инновационный кластер совместно с генеральными партнерами ППК РЭО, Эколайн, Экополис и отраслевыми партнерами конкурса X5 Group, Совет по экологическому строительству, МаксимаТелеком запускает новый технологический конкурс в сфере экологии.

Индустриальные партнеры уже обозначили свои потребности в новых продуктах по направлениям:

новые технологии в ТБО,

декарбонизация,

work-safe Tech,

еco-tech.

В рамках конкурса эксперты от партнеров, приглашенные отраслевые специалисты и опытные трекеры помогут доработать ваш продукт под требования партнеров конкурса.

Recycling Tech 2022 отличная возможность показать свой продукт крупным игрокам рынка Экологии.

Подать заявку можно по ссылке

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