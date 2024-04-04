Корпорация «Девелопмент-Юг» организовала форум экспертов рынка недвижимости «ПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ 2024»

В Астрахани прошел форум «ПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ 2024», в котором приняли участие эксперты рынка недвижимости. Корпорация «Девелопмент-Юг» выступила организатором мероприятия.

В числе участников дискуссии были риэлторы и эксперты по недвижимости Борис Малютин и Феликс Альберт. Все обсуждаемые темы так или иначе касались проблем доверительных отношений с клиентами, выявления и удовлетворения их запросов. Также в дискуссиях принимали участие основные агенты, руководители и представители топ-менеджмента агентств недвижимости Астрахани.

В ходе мероприятия состоялось награждение учрежденной компанией «Девелопмент-Юг» премией выдающихся партнеров, ведущих астраханских агентств «Самолет Плюс», «Мегаполис Сервис», «Новострой», «Союз Застройщиков» и «Жилфонд».

По мнению руководства «Девелопмент-Юг», форум «ПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ 2024» стал прекрасной площадкой для обмена опытом, укрепления связей профессионалов рынка с экспертами в сфере недвижимости в Астрахани.