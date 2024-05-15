Космос: Защита прав потребителей – приоритет в борьбе с контрафактом на маркетплейсах

В свете ужесточения мер против продажи контрафактной и немаркированной продукции, маркетплейсы активно работают над улучшением контроля качества товаров. Производитель светотехники «Космос» поддерживает эти инициативы, признавая их критическую роль в защите прав потребителей и повышении безопасности продукции. Ответственность маркетплейсов в этом процессе становится важным шагом на пути к сокращению оборота нелегальной продукции на рынке.

В ответ на вызовы, связанные с регулированием маркетплейсов и защитой прав потребителей, как рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, создана рабочая группа, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей правительства. Эта группа задачей имеет разработку критериев для базового законопроекта.

Нилов отметил, что на недавней встрече премьер-министра с депутатами Михаил Мишустин подчеркнул, что в работе маркетплейсов существует множество проблем. В частности, озвучены жалобы на непрозрачность условий продаж и наличие контрафактной продукции, особенно учитывая, что ежегодный оборот маркетплейсов достигает 8 трлн рублей и интерес к интернет-магазинам продолжает расти.

Пресс-служба компании «Космос» подчеркивает: «Контрафактная продукция представляет собой не только нарушение интеллектуальных прав, но и серьезную угрозу безопасности. Некачественные светотехнические устройства могут вызывать аварии, включая риск возгорания и поражение электрическим током, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Эффективность мер, предпринимаемых маркетплейсами для идентификации и исключения таких товаров из оборота, критически важна для обеспечения безопасности потребителей. Поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на улучшение контрольных механизмов на торговых платформах.»

Маркетплейсы внедрили ряд строгих мер, направленных на ужесточение требований к продавцам и обеспечение прозрачности продаж. Введение обязательных сертификатов соответствия и системы отслеживания происхождения товаров позволило значительно снизить риски покупки контрафактной продукции. Эти меры, согласно последним данным, помогли сократить количество предложений контрафактных товаров на 40% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о повышении качества и безопасности товаров, доступных покупателям.

Важность внимательного выбора места покупки не может быть недооценена. Покупка светотехнических изделий через проверенные каналы с учетом всех необходимых сертификатов и инструкций на русском языке поможет избежать многих проблем. Также крайне важно обращать внимание на соответствие цены и качества предлагаемых товаров, так как значительно заниженная стоимость часто является признаком фальсификации. «Космос» призывает потребителей подходить к выбору светотехники осознанно, отдавая предпочтение продукции, которая соответствует высоким стандартам качества и безопасности.