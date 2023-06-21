Коуч Ирина Иванова: «Больше всего меня радуют результаты моих клиентов»

Наладить отношения в паре и реализоваться в предназначении. Больше зарабатывать и при этом получать удовольствие от деятельности. Она может помочь в решении самых разных жизненных запросов. О том, как ей это удается, расскажет коуч в теме отношений и личности — Ирина Иванова.

– Ирина, как вы пришли в сферу коучинга?

– Всё началось с того, что я больше 10 лет назад заинтересовалась психологией в различных её направлениях- от эзотерики до классического прочтения. И мне стало интересно, как сделать счастливой себя и своих близких, как, применяя те или иные инструменты в реальной жизни, можно поменять ход событий и свою реакцию на различные ситуации. Помимо этого, у меня трое детей и довольно успешный муж, и тема отношений в партнёрстве всегда была актуальной.

В один момент ко мне стали обращаться мои друзья и знакомые, спрашивать, как им поступить в той или иной ситуации. И мне стало интересно быть полезной в данном отношении, чувствовать, что могу помочь.

После этого я решила получить профессиональное образование сфере коучинга и постепенно начала работать с клиентами, развиваться в этом направлении. Сейчас я прохожу сертификацию на коуча международного уровня.

– Какие проблемы вы помогаете решить?

– Чаще всего ко мне обращаются с запросами на тему отношений, например, как объединить реализацию и семью, как сохранить любовь и страсть в браке, как выйти в масштаб и больше проявиться в своём призвании. Моя аудитория — это успешные женщины и мужчины, которые, как правило, в паре и имеют высокие профессиональные результаты. Также довольно часто ко мне приходят разобраться с темой самоценности и личных границ.

– Какие методы вы используете в работе и почему?

– Я использую навыки классического коучинга плюс применяю в своей работе личный опыт и знания, включая комплексный подход индивидуально для каждого своего клиента. Именно объединение нескольких навыков в единый инструмент даёт гораздо больший эффект и лучшие результаты.

Попробую на примерах объяснить, как обычно выстраивается работа. Не так давно ко мне обратился клиент с запросом на улучшение отношений с супругой. В ряде моментов ему было сложно понять её действия. В результате сессии мы разобрали ситуацию и я подсветила ему значимые моменты, о которых он раньше даже мог и не задуматься. После чего мужчина внедрил нужные действия в партнёрстве со своей супругой, и их отношения перешли на новый уровень взаимопонимания.

Ещё один кейс — ко мне обратилась клиентка с запросом на реализацию своей цели, которую она планировала достичь за 12 месяцев. В течение сессии мы подробно разобрали все шаги, которые стоит осуществить на пути к желаемому результату и масштабированию её проекта, сократив срок реализации до 3 месяцев. Соответственно и доходность от бизнеса пришла быстрее.

– А что вам больше всего нравится и не нравится в вашей работе?

– Больше всего мне нравится видеть прогресс своих клиентов, как улучшается их жизнь, отношения становятся более гармоничными, бизнес растет и приносит радость. Также я получаю большое удовольствие от знакомства и общения с интересными людьми, мне нравится открывать грани их личности и самой постоянно узнавать что-то новое.

Но расстраивает, когда приходит клиент и я понимаю, что он не готов работать над своим запросом полноценно, оставляя это как разовую историю. А ведь чтобы получить изменения в жизни, нужно вложить свое время, внимание, эмоции.

– Как вам кажется, что вас отличает как коуча?

– Мне кажется, я умею видеть в глубину, чувствовать своих клиентов, понимая ситуацию объемно. Это происходит на каком-то интуитивном уровне, приходят ответы, которые нужны именно этому человеку. Я подсвечиваю сильные стороны клиента, которые приводят его к гармонизации каждой сферы жизни. И у меня это очень круто получается. Также могу сказать с уверенностью, что я успешна и в семейных отношениях, и в профессии. А это очень важно, чтобы коуч смог сначала сам стать востребованным и счастливым человеком, и только после этого начал работать с другими людьми. Я горжусь тем, что вызываю доверие у своих клиентов и отклик на честное взаимодействие. Эти процессы очень мотивируют и дают мне энергию на дальнейшее развитие.