Коварная лимфома: причины, симптомы и лечение рака крови

Рак крови входит в шестерку самых часто встречающихся злокачественных заболеваний: лейкозы и лимфомы составляют примерно 8% от всех обнаруженных новообразований. Традиционно об онкогематологии больше и чаще говорят в начале осени — 15 сентября объявлен Всемирным днем борьбы с лимфомами.

Наш эксперт врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, д.м.н., профессор Александр Павлович Серяков, главный онколог «СМ-Клиника», руководитель Онкологического центра «СМ-Клиника» в Текстильщиках расскажет, что нужно знать о раке крови и о лимфомах, в частности.

Рак, которого не существует

Это может удивить, но на самом деле рака крови не существует. Термин используется для простоты, рак — это эпителиальная опухоль, которая развивается в клетках кожи или слизистых оболочек. Правильное же название опухолевых заболеваний системы крови — гемобластозы. К ним относятся, во-первых, лейкозы, при которых опухолевые клетки развиваются в костном мозге и выходят в периферическую кровь, во-вторых, лимфомы, когда опасное заболевание развивается в органах кроветворной системы, таких как лимфоузлы, селезенка, тимус.

Что такое лимфома

Лимфома — это рак лимфатической системы, при котором в организме накапливаются патологически измененные лимфоциты. Последние являются важной частью иммунной системы и выполняют в организме защитную функцию.

Существуют два основных типа лимфом: лимфома Ходжкина, названная по имени врача Томаса Ходжкина, который первым ее описал, и неходжкинская лимфома. Основное отличие между ними состоит в том, что при лимфоме Ходжкина в лимфатических узлах обнаруживаются особые двухъядерные клетки, а именно клетки Березовского-Штернберга-Рид. Если говорить о других отличиях, то лимфома Ходжкина встречается значительно реже и пик ее заболеваемости приходится на достаточно молодых людей.

Симптомы, которые должны насторожить

У онкогематологических заболеваний, а в частности, у лимфом, нет специфических симптомов, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Врачи называют их «синдромом интоксикации»:

необъяснимая потеря веса — более чем на 10% за последние полгода;

сильные ночные поты;

увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышек или паха;

повышение температуры до 38 градусов и больше;

кожный зуд;

одышка;

постоянное ощущение усталости.

Если вы заметили что-то необычное, важно как можно скорее обратиться к врачу. Чем раньше будет обнаружена болезнь, тем выше окажутся шансы на выздоровление. Что именно придется сделать? Все зависит от конкретной ситуации, но без классического анализа крови точно не обойтись.

Следующие шаги будут определяться по результатам анализа. Может потребоваться иммунофенотипирование, иммунохимическое исследование крови. А понять, насколько лимфома распространилась в организме, помогут рентген, УЗИ, КТ или ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной).

Кто находится в группе риска

Врачи и ученые не могут точно сказать, что вызывает лимфому. Известно лишь то, что мутации происходят в белых кровяных клетках, лейкоцитах, которые начинают активно разрастаться. Среди факторов, которые могут увеличить риск развития лимфомы, называют:

возраст — некоторые типы лимфом чаще встречаются у молодых людей, а другие в основном диагностируются в возрасте старше 55 лет;

пол — у мужчин вероятность развития лимфомы немного выше, чем у женщин;

генетика — риски увеличиваются, если у кого-то из родственников был рак крови;

болезни иммунной системы, поскольку лимфоциты являются ее частью, а также прием препаратов, подавляющих иммунитет;

определенные инфекции, включая вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса 8 типа, а также бактерию Helicobacter pylori.

Если вы находитесь в группе риска, важно внимательно относиться к своему здоровью и следить за изменениями, которые происходят в организме. Поговорите с доктором об анализах, которые стоит сдать, чтобы отследить основные показатели и быть уверенными в том, что все в порядке.