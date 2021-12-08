Краснодарские ковид-госпитали получили гуманитарную помощью от депутата ЗСК Олега Бойченко

Экономика
8 декабря 2021

Врачи краснодарских ковид-госпиталей получили гуманитарную помощь от депутата ЗСК Олега Бойченко.

Во время пандемии медики пользуются усиленной поддержкой депутатов «Единой России». Волонтерский центр осуществил доставку продуктов в несколько лечебниц.

Работники скорой помощи являются объектом особого внимания, поскольку они первыми сталкиваются с коронавирусом. В Краевую больницу на регулярной основе доставляют воду, сладости и фрукты. На этот раз помощь привез лично депутат Олег Бойченко.

По его словам, на борьбу с пандемией в данный момент брошены все силы медиков. Их сражение с опасным заболеванием длится порядка двух лет, и главная цель заключается в поддержке врачей в этой непростой борьбе.

Депутаты не могут поехать в «красную зону» для спасения жизней, однако они могут оказать врачам поддержку.

— Пандемию можно побороть только совместно, и на сегодняшний день депутаты и волонтеры прилагают максимум усилий для поддержки медицинских работников, — сказал Олег Бойченко.

Депутаты-единороссы и сторонники партии регулярно осуществляют доставку фруктов, сладостей и бутилированной воды в ковид-больницы по всему краю.

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