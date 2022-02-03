Краснодарские медики рассказали о порядке действий при заболевании детей Covid-19

Многие родители не только Кубани, но и других федеральных субъектов, наверняка, не вполне понимают, как лучше поступить, если у ребенка начинают проявляться симптомы новой коронавирусной инфекции Covid-19. На этот вопрос подробно ответили медики Центральной районной больницы в станице Динской.

По словам специалистов, первый шаг – полная изоляция ребенка. После этого следует безотлагательно вызвать на дом врача-педиатра, прикрепленного к тому либо иному участку. Педиатр обязательно возьмет мазок у ребенка, у которого подозрения на Covid-19. К слову, сделать это можно не только в домашних условиях, но и в боксе местной детской поликлиники. Результаты ПЦР-теста становятся известными в течение 24 часов.

«Если диагноз подтвердился, об этом сразу же предупреждают родителей. Далее, в зависимости от тяжести протекания заболевания, ребенок получает направление на амбулаторное лечение либо же на госпитализацию. После выздоровления маленький пациент покидает изоляционный блок», – рассказали специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали регионам на фоне вспышки нового штамма «омикрон» по необходимости переводить на удаленку занятия в детских кружках и творческих коллективах. При этом в ведомстве отметили, что «омикрон» утратил способность глубокого проникновения в легкие и поэтому характеризуется плавным протеканием болезни.

На сегодняшний день, врачи диагностируют «омикрон» более чем у 80% зараженных россиян различного возраста.

Источник фото: koronavirus.center