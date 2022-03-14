Краснодарского бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей

Новости
14 марта 2022

Правоохранители Краснодарского края задержали бизнесмена, который пытался обмануть сотрудников налоговой службы, занижая доходы своего предприятия и не оплачивая с этого законные отчисления в местный бюджет. Компания недобросовестного предпринимателя осуществляла разработку гравийных и песчаных карьеров, недоимка по налоговым отчислениям составила 18 млн рублей.

По словам официальных представителей правоохранительных органов, руководитель предприятия в течение целого года отправлял фальшивую отчетность о финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, вследствие чего местный бюджет недополучил огромные деньги.

«Для осуществления расчетов с контрагентами обвиняемый задействовал счета третьих лиц, не показывая поступление средств на расчетные счета своего предприятия. Таким образом, какое-то время недобросовестному руководителю удавалось скрывать дополнительные доходы, которые он получал в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Соответственно, налоги с теневых сумм не начислялись», – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Благодаря скрупулезной работе правоохранителей, финансовые махинации бизнесмена были выявлены, а дело по окончании следствия направлено в суд. Вскоре в суде состоится рассмотрение инцидента по существу. В интересах процесса личные данные бизнесмена пока не раскрываются.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com

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