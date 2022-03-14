Краснодарского бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей

Правоохранители Краснодарского края задержали бизнесмена, который пытался обмануть сотрудников налоговой службы, занижая доходы своего предприятия и не оплачивая с этого законные отчисления в местный бюджет. Компания недобросовестного предпринимателя осуществляла разработку гравийных и песчаных карьеров, недоимка по налоговым отчислениям составила 18 млн рублей.

По словам официальных представителей правоохранительных органов, руководитель предприятия в течение целого года отправлял фальшивую отчетность о финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, вследствие чего местный бюджет недополучил огромные деньги.

«Для осуществления расчетов с контрагентами обвиняемый задействовал счета третьих лиц, не показывая поступление средств на расчетные счета своего предприятия. Таким образом, какое-то время недобросовестному руководителю удавалось скрывать дополнительные доходы, которые он получал в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Соответственно, налоги с теневых сумм не начислялись», – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Благодаря скрупулезной работе правоохранителей, финансовые махинации бизнесмена были выявлены, а дело по окончании следствия направлено в суд. Вскоре в суде состоится рассмотрение инцидента по существу. В интересах процесса личные данные бизнесмена пока не раскрываются.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com