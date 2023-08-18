«Красное Слово» — одно из самых влиятельных PR-агентств России

В числе лидеров одного из наиболее авторитетных рейтингов отечественного рынка PR-услуг и маркетинговых коммуникаций, Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К-2023, в нынешнем году закрепилось столичное PR-агентство «Красное Слово».

Патроном данного рейтинга, определяющего лидеров рынка, традиционно является Российская академия общественных связей (РАОС).

Рейтинг наиболее влиятельных отечественных коммуникационных компаний и PR-агентств определяется экспертами НР2К на основе анализа целого ряда показателей, таких как, например, выручка компании за прошедший год; публичная активность в медиасреде; профессиональный опыт, как комплексный параметр, основанный на собственном клиентском и кадровом портфеле агентства.

По словам директора пиар-агентства «Красное Слово» Вадима Горжанкина, компания участвует в подобных мероприятиях НР2K с 2014 года, и даже невооруженным взглядом было видно, как с каждым годом возрастал авторитет и влияние рейтинга. И сегодня он стал одним из наиболее значимых событий российского рынка маркетинговых коммуникаций.