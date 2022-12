Креативность и инновации помогают Харбину обновить облик города

В этом году Харбин объявил о своей цели «построить город креативного дизайна». Были изучены способы сочетания нематериального культурного наследия и творческого дизайна в целях превращения Харбина в гламурный город с высококачественной городской средой, в которой был бы обновлен городской облик и были бы удовлетворены потребности населения в более высоком качестве жизни.

Харбин сотрудничает со всемирно известными проектно-конструкторскими бюро в процессе городского планирования, в результате чего появилось несколько новых городских достопримечательностей. Проектировка нового района Цуньли завоевала множество китайских наград в области проектировки и планирования. Проектировка Харбинского большого театра (автор проекта — Ма Яньсун) была удостоена премии ArchDaily Building of The Year Awards 2015 в номинации «Культурная архитектура». Планировка и проектировка парка Музея Китайско-Восточной железной дороги Харбина получила первый приз национальной китайской премии в области городского планирования и проектирования National Excellent Urban Planning and Design Award.

Зимой в Харбине приятно погулять по заснеженным каменным мостовым от Центральной улицы до Улицы Китайского барокко в районе Даовай. Центральная улица, построенная в 1900 году, получила неофициальное название «Галерея международной архитектуры». Здесь здания в стиле барокко, модернизма, византийском, неоклассическом и эклектичном стилях соседствуют со зданиями, построенными в традиционном русском стиле, а также объектами футуристической архитектуры мирового класса. В начале улицы находится Софийский собор, а ближе к другому концу — величественный Харбинский большой театр.

Благодаря западной архитектуре Харбин получил прозвища «Париж Востока» и «Восточная Москва». В 1902 году главный инженер Китайско-Восточной железной дороги Левтеев составил общий план развития для Харбина в соответствии с самой передовой европейской концепцией планирования «города-сада», основанной на городском планировании Москвы и Парижа. Ряд выдающихся архитекторов спроектировали и построили в Харбине прекрасные здания в различных стилях, заложив прочную основу для богатой городской культуры.

В начале 1984 года Харбин объявил объектами исторического наследия 75 зданий, а также сделал охраняемыми три улицы (Центральную улицу, Улицу Цзиньюй и Улицу Хунцзюнь). В 1997 году правительство Харбина сделало Центральную улицу пешеходной. В последние годы Харбин отремонтировал большое число старых зданий, включая церкви, консульства, а также объекты культурной, коммерческой и жилищной архитектуры. Софийский собор, отреставрированный с использованием оригинальных материалов и технологий, стал настоящей «жемчужиной» Харбина.