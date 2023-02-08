Креативные и технологические компании Москвы примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке

Они представят новинки — одежду из углеволокна, полимерное стекло, способное принимать любую форму, и устройство, позволяющее превратить поверхность в сенсорный экран неограниченного размера.

Московские компании, работающие в области креативных индустрий и высоких технологий, впервые примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

С 4 по 12 февраля столичным предпринимателям предстоит встретиться с представителями деловых кругов и органов власти Таиланда. Они презентуют свои конкурентные преимущества и проведут переговоры.

«Креативный бизнес Юго-Восточной Азии уже знаком с некоторыми проектами столичных производителей. Мы видим взаимный интерес и большой потенциал для долгосрочных партнерских отношений. Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть — на технологичных решениях. Участники привезут отечественные новинки — одежду из углеволокна и полимерное стекло, способное принимать любую форму. Оно может быть использовано в разных сферах, например в архитектуре», — рассказала Наталья Сергунина.

В декабре прошлого года Москва уже показала программу столичных кинематографистов и мультипликаторов на аналогичном событии в другом городе Таиланда — Чиангмае. Предстоящее мероприятие поможет укрепить деловые связи с региональными предпринимателями и сформировать базу для дальнейшего сотрудничества.

В числе других решений, которые представит Москва в Бангкоке, — устройство, позволяющее превратить любую поверхность в сенсорный экран неограниченного размера. Разработку можно использовать для разных целей — от интерактивной уличной рекламы до масштабных информационных проекций. Также столичные бренды привезут на Неделю дизайна одежду с точечной компрессией для профессиональных спортсменов и изделия из светодиодной ткани.

В рамках деловой программы московская делегация встретится с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, коллегами из Департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития малого и среднего предпринимательства страны. Также представители российской столицы посетят Национальное агентство инноваций и центр научно-технических инноваций EECI.