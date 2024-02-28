«Креативные индустрии 2024». Газета «Вечерняя Москва» победила в номинации «Голос города»

В Торгово-промышленной палате РФ 16 февраля наградили триумфаторов Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024». В номинации «Голос города» премию вручили газете «Вечерняя Москва», которая также отметила столетний юбилей.

В номинации «Легенда года» победу одержал журнал «Мурзилка». В текущем году журнал также отмечает столетний юбилей. По мнению главреда журнала Ирины Антоновой, на церемонии награждения присутствовало множество людей, выросших вместе с «Мурзилкой», и все они стали успешными, креативными и умными.

За вклад в поддержку и объединение участников печатной индустрии награды удостоился Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП).

Наиболее актуальные и интересные кейсы финалистов организаторы представили в рамках деловой части форума «Креативные индустрии 2024: импульс для технологического развития». Кроме того, участники получили дипломы от ТПП РФ и АДКБ «Я Лидер» — таким образом организаторы решили отметить культурных деятелей и предпринимателей, прилагающих усилия для развития бизнеса, российских ценностей и ремесленничества.

Среди награжденных: за сохранение, развитие и популяризацию традиций и народной культуры Джон и Нина Кописки. За значительный вклад в развитие экономики и креативной индустрии Владимирской области – директор МУП «Владимирский центральный рынок» Виктор Иванов. За вклад в развитие музыкальной культуры – певец и композитор Константин Легостаев. За многолетнее ведение некоммерческого художественно-образовательного проекта «Искусство идёт к детям» – художник Герман Шамаев.