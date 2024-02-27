Крепкое сибирское здоровье – залог долголетия!

Один из приоритетов нашей страны — поддержка людей старшего поколения. Именно поэтому 22 февраля на главной выставке страны «Россия» прошёл День активного долголетия, в котором приняла участие делегация Новосибирской области.

В течение дня на стенде региона проводились тематические мероприятия сотрудниками Новосибирского областного геронтологического центра для развития нейропластичности мозга, улучшения памяти, внимания и мышления. Были проведены специальные танцевальные практики интеграции эмоционального и физического состояния пожилых людей, что продлевает психологическое здоровье и восстанавливает тонус тела.

Представители Областного дома милосердия провели несколько мастер-классов по снятию напряжения с мышц шеи и поддержания функций мелкой моторики.

Технологии виртуальной реальности не обошли стороной важную тему поддержания долголетия. Для создания успокаивающей атмосферы, которая обеспечивает комфорт и расслабление пожилым людям, сотрудники Новосибирского дома ветеранов провели сеансы виртуальной реальности. Гости стенда, погружаясь в атмосферу достопримечательностей Новосибирской области снимали стресс и тревогу, улучшали настроение.

Особый интерес вызвали у гостей экспозиции столицы сибирского региона мастер-классы по выделению ДНК, которые в течение дня проводили сотрудники и преподаватели Биотехнологического лицея. По ходу проведения они с удовольствием отвечали на важные вопросы посетителей и участников: зачем нужна ДНК и о чём может рассказать?

Так же на стенде Новосибирской области были представлены инновационные товары для красоты, здоровья и долголетия, созданные сибирскими учеными и разработчиками ИЗКОЛЬЦОВО.

Посетители стенда уходили не только с приподнятым настроением, улучшенной физической формой, но и с подарками, изготовленными своими руками: в виде лечебной куклы — оберега «Кубышка — травница», наполненной сибирскими травами, которая помогает очистить воздух в доме и провести профилактику от заболеваний. Или в виде аромасаше — ароматических мешочков с запахом соснового леса Сибири.