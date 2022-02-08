КРЭТ подписал соглашение с Правительством Ульяновской области

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех заключил с правительством Ульяновской области соглашение о сотрудничестве. В Концерн входит Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, предприятие традиционно является одним из ключевых работодателей региона, обеспечивая рабочими местами более трех тысяч человек.

Среди ключевых задач сотрудничества – реализация промышленного и кадрового потенциала региона. Планируется, что в рамках совместной работы предприятие будет участвовать в формировании регионом государственного заказа на подготовку инженерно-технических кадров, а также в определении перечня наиболее востребованных и перспективных специальностей на среднесрочную перспективу.

«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения – это инновационное предприятие авиастроения, одна из крупнейших и значимых составляющих производственного и научного потенциала региона – здесь трудятся почти три тысячи человек – и, разумеется, завод может рассчитывать на поддержку правительства. Первоочередная задача – решение вопроса обеспеченности квалифицированными кадрами. Эта проблема актуальна для региона в целом и для авиационных отраслей в частности. И здесь мы ведем работу как по повышению привлекательности жизни в Ульяновской области, так и по организации эффективного профессионального образования», – сказал Алексей Русских.

Для предприятия сотрудничество с правительством региона – инструмент привлечения кадров и возможность подготовки потенциальных работников по принципу дуального обучения, с привлечением их к практическим занятиям и практикой на будущих рабочих местах. Для региона – гарантия трудоустройства молодых специалистов, инструмент для сохранения перспективных кадров, которые получают возможность самореализации в Ульяновской области.

«Сегодня перед нашим ульяновским предприятием стоит задача наладить серийный выпуск новых элементов бортового оборудования для ключевых отечественных самолетов, а также нарастить выпуск продукции для вертолетостроения, медицины, нефтегазовой отрасли. Для этого мы продолжаем техническое переоснащение ульяновского предприятия. В 2021 году в развитие производства было инвестировано более 159 млн рублей. – отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех Александр Пан. – Увеличение производственных мощностей позволяет создавать новые рабочие места. При этом для нас очень важно обеспечить достойный уровень заработной платы. С 1 января 2022 года зарплата основных производственных рабочих и работников научно-технического центра разработок УКБП увеличена на 30-35%, вспомогательных – на 15-20%».

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.