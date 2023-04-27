КРЭТ представил в Узбекистане разработки в области здравоохранения

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех (КРЭТ) демонстрирует на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» линейку перспективных продуктов для медицинской отрасли. В экспозиции представлены приборы для очистки и обеззараживания воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой ингалятор и ряд других разработок.

Продукция АО «КРЭТ» поставляется сегодня в лечебные учреждения по всей России и уже востребована в Узбекистане. На стенде Концерна представлен АИВЛ «Авента» для пациентов всех возрастов, в том числе – новорожденных с экстремально низкой массой тела. Среди преимуществ разработки – возможность установки дополнительных модулей, что значительно расширяет сферу использования устройства.

Очиститель воздуха «Тиокрафт», также представленный на нынешнем «ИННОПРОМ. Центральная Азия», удаляет из воздуха любые типы вирусов, бактерий и органических веществ размером более 0,02 микрон. Отличительная особенность прибора от аналогов в способности справляться с возбудителями опасных инфекций, к примеру туберкулеза. В линейке «Тиокрафт» есть модификации как для небольших помещений, так и для промышленных объектов. В ближайшем будущем АО «КРЭТ» готовит премьеру – в серийное производство выйдет модификация «Тиокрафт», созданная специально для оснащения машин скорой помощи.

Еще одна разработка на стенде АО «КРЭТ» – индикатор внутриглазного давления. Прибор проводит измерения через верхнее веко без прямого контакта с роговицей глаза, что значительно комфортнее и безопаснее других методов. Сегодня «Diathera» широко используется в России при проведении диспансеризаций и профилактических медицинских осмотров взрослого населения. Разработка отмечена дипломом конкурса «100 лучших товаров России» 2022 года.

Помимо этого, АО «КРЭТ» привез на «ИННОПРОМ. Центральная Азия» несколько устройств из широкой линейки стерилизаторов собственного производства. При помощи таких аппаратов, можно очистить и обеззаразить воздействием сухого горячего воздуха любые предметы, в том числе имеющие загрязнения в труднодоступных для обычной чистки участках. К примеру, устройства КРЭТ способны сохранять медицинские инструменты стерильными на протяжении долгого времени.

Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля 2023 года. На мероприятии представлена продукция и услуги 240 компаний. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных во всех федеральных округах территории РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.