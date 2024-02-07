Кривцов продлил контракт с «Краснодаром» и установил рекордную сумму отступных

Защитник сборной Беларуси Александр Кривцов подписал новое соглашение с российским клубом до 2026 года. Его отступные теперь составляют 30 миллионов евро.

Александр Кривцов, один из лидеров обороны «Краснодара» и сборной Беларуси, продлил свой контракт с «быками» до 30 июня 2026 года. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, ссылаясь на источник в клубе.

По данным Романо, новое соглашение Кривцова включает в себя рекордную сумму отступных для белорусского футболиста — 30 миллионов евро. Это означает, что любой клуб, желающий приобрести 25-летнего защитника, должен будет заплатить «Краснодару» такую сумму. Сумма очень внушительная, поэтому будет интересно понаблюдать за игрой Кривцова. Чтобы смотреть его игры в комфорте, вы можете скачать БК Зенит на свой телефон и наслаждаться трансляциями в отличном качестве. Также компания предоставляет Зенит фрибет за регистрацию без депозита. Забрать бонус можно на сайте Бетонмобайл. Также на сайте есть раздел «промокоды», в котором можно найти промокоды бк на бесплатную ставку, в том числе и для Зенита.

Кривцов перешел в «Краснодар» в январе 2020 года из «Шахтера» Солигорск за 3 миллиона евро. С тех пор он стал неотъемлемой частью основного состава «быков», сыграв 58 матчей во всех турнирах и забив 4 гола. В текущем сезоне он провел 20 игр и отметился 2 голами.

Александр Кривцов родился 19 июля 1998 года в Минске. Он начал свою карьеру в академии «Динамо» Минск, откуда в 2015 году перешел в «Шахтер» Солигорск. За «горняков» он провел 96 матчей и забил 9 голов. Он также выиграл Кубок Беларуси в 2019 году, забив победный гол в финале против «БАТЭ» Борисов. Футболист является универсальным защитником, который может играть как в центре, так и на правом фланге обороны. Он отличается скоростью, силой, агрессивностью, антисипацией и умением играть головой. Он также обладает хорошим ударом и часто подключается к атакам своей команды.

Он также является важным игроком для сборной Беларуси, за которую он дебютировал в 2016 году. На его счету 31 матч и 2 гола за национальную команду. В последних отборочных матчах к Чемпионату мира 2022 года он был капитаном сборной и помог ей одержать победы над Уэльсом и Эстонией.

Продление контракта Кривцова с «Краснодаром» свидетельствует о том, что клуб ценит его вклад в игру и хочет сохранить его в своих рядах. Однако, высокая сумма отступных также может привлечь внимание других европейских клубов, которые ищут качественных защитников. По слухам, за Кривцовым наблюдают такие команды, как «Лестер», «Вест Хэм» и «Марсель».

Александр Кривцов стал первым белорусским футболистом, который выступал в Лиге чемпионов за российский клуб. В сезоне 2020/21 он сыграл за «Краснодар» в шести матчах группового этапа турнира, в том числе против таких грандов, как «Челси», «Севилья» и «Ренн». Он также забил гол в плей-офф против «Порту».

Спортсмен получил множество похвал от тренеров, экспертов и болельщиков за свою игру в «Краснодаре» и сборной Беларуси. Он был признан лучшим игроком «быков» в сезоне 2020/21 по версии сайта «Спорт-Экспресс». Он также вошел в символическую сборную России по футболу по итогам года по версии журнала «Футбол». Он был номинирован на премию «Золотой мяч» Беларуси в 2020 году, заняв второе место после Александра Глеба.

Мурад Османов, главный тренер «Краснодара»: «Александр — один из самых талантливых и перспективных защитников в Европе. Он обладает всеми необходимыми качествами для игры на высоком уровне. Он также очень целеустремленный, трудолюбивый и профессиональный. Мы рады, что он продлил контракт с нами, и надеемся, что он будет радовать нас своей игрой еще долгие годы».