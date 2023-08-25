Кризис среднего возраста — принять и преодолеть

По данным ВЦИОМ, 78 % россиян верят, что в жизни человека случаются возрастные кризисы. По статистике, после 30 лет каждый второй может стать жертвой кризиса среднего возраста.

Соотносить кризис среднего возраста всегда было принято с сорокалетием. Именно этот рубеж доктор медицины Дэниел Б. Блок называет «поводом для переосмысления жизни, которое часто приводит к депрессии».

Человек заведомо готовится к этому периоду и подсознательно настраивает себя на трудности. Причины этого кризиса связывают с изменением социальных ролей: дети вырастают и становятся самостоятельнее, родители стареют и требуют больше внимания. Человек начинает анализировать жизнь и сожалеть об упущенных возможностях, поддаваться ностальгии по счастливой юности.

Британские учёные из Центра экономических показателей Лондонской школы экономики и политических наук провели исследование и выяснили, что ощущение счастья в возрасте от 20 до 70 лет похоже на английскую букву U.

Двадцатилетними мы предвкушаем счастливую жизнь, но сталкиваясь с реальными проблемами и трудностями, наш оптимистичный настрой постепенно падает и достигает пика к 40 годам, когда наступает кризис среднего возраста. Но становясь мудрее и научившись радоваться простым вещам, ощущение счастья вновь начинает расти.

Именно в период кризиса среднего возраста мы часто начинаем задаваться вопросами о своей жизни, своих достижениях и неиспользованных возможностях, осознаём, что многое из того, что хотели сделать или достичь, было отсрочено. Сожаление об упущенных шансах и неудовлетворённость жизнью — первые признаки синдрома отложенной жизни. Чтобы не стать его жертвой, нужно уметь адаптироваться к новым обстоятельствам и изменять свои планы и цели в соответствии с текущей ситуацией.

Об этом говорит и кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут. Он советует не убегать от кризиса, а произвести ревизию тех сфер жизни, в которых есть нестыковки: «Большое значение имеет, какой опыт человек приобрёл, подойдя к этому этапу.

Научился ли он справляться с проблемами, решать сложные задачи. В этот период открываются новые возможности для переосмысления своей жизни, помогающие впустить в неё то, что важно, и заново перенастроить понятийный аппарат, пересмотреть ценности».

Психологи дают некоторые полезные советы для комфортного проживания этого периода.

1. Фокусироваться на себе и своих достижениях.

2. Наполнять себя положительными эмоциями.

3. Больше общаться, гулять и заниматься спортом.

4. Если что-то менять, то постепенно.

5. Принимать свои внутренние и внешние изменения.

Сорокалетие считают отличным периодом для начала бизнеса, запуска и реализации новых проектов и идей. Именно на этом рубеже человек более осознан, опытен и психологически подготовлен.

Дитрих Матешиц начал производство энергетиков «Red Bull» в 40 лет. Дмитрий Зимин основал телекоммуникационную компанию «Билайн» в 59 лет. Мэри Кэй Эш в 45 создала косметическую компанию «Mary Kay». Кризис — хорошая возможность переосмыслить свои цели и начать реализовывать то, о чём давно мечталось. Кинорежиссёр Луис Бунюэль сказал: «Возраст не имеет никакого значения, если, конечно, вы не сыр».