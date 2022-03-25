Кризис западноцентричного универсализма и Большая Евразия

17 марта состоялся круглый стол «Новая геополитическая конфигурация Большой Евразии», на котором эксперты обсудили судьбу пространства Большой Евразии в контексте изменяющегося мира. Объективный анализ происходящей трансформации мирового порядка и определение перспектив формирования новой геополитической конфигурации в Большой Евразии стали целями мероприятия.

Организаторами выступили АНО «Институт Русского зарубежья», Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье», Научно-образовательный центр сотрудничества со странами СНГ и Балтии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Аналитический портал «Деловая Евразия», АНО «Информационно-аналитический центр Евразийская инициатива», фонд «Русский мир».

Модераторы Сергей Пантелеев и Марина Лапенко выступили с приветственным словом и констатировали факт перестраивания всей системы международных отношений.

«Мир давно входил в стадию серьезной геополитической турбулентности. Мы видим, как на наших глазах это пространство серьезно трансформируется. Наша задача обсудить контуры того мира, который через какое-то время будет формироваться на евразийском пространстве» — отметил Сергей Пантелеев.

Гущин Александр, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета, акцентировал внимание на безальтернативности развития «восточного проекта» и евразийских подходов во внешней политике России. По мнению политолога, в создавшейся ситуации, безусловно, приоритетными являются отношения с Китаем.

Яшар Сары, профессор Центра евразийских исследований Гейдара Алиева, профессор университета Ибн Халдуна (Турция), обратил в своём докладе внимание на популярность евразийских идей в Турции несмотря на то, что они родились в России. Эксперт отметил, что наряду со старым понимание системы международных отношений в качестве политических альянсов, очень важными становятся экономические аспекты и экономический инструментарий.

Эргашев Бахтиёр, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» из Узбекистана, обратил внимание на фактор Афганистана, который по-прежнему остается источником потенциального негативного воздействия на ситуацию в Центральной Азии.

«Мы являемся свидетелями очень жесткой эскалации взаимоотношений коллективного Запада с Россией», — отметил эксперт. Эргашев Бахтиёр представил два сценария развития ситуации. Результатом экономической войны может стать проигрыш России, тогда разговоры о многополярном мире будут отложены. Если же победит блок России и Китая, тогда, по мнению эксперта, однополярный мир с доминированием Запада уйдет в прошлое.

Лущ Сергей, председатель движения «Союз» в Беларуси в своём докладе обратил внимание на то, что «Беларусь в полном объёме исполняет свои союзнические обязательства, за что на нее тоже идет давление». Эксперт подчеркнул, что возврат в предыдущее состояние международных отношений невозможен и многое будет зависеть от того, насколько успешно Россия завершит спецоперацию на Украине.

Жолдасбекова Акбота,профессор Евразийского национального университета им.Л.Н. Гумилева из Казахстана видит результатом сегодняшнего кризиса движение стран Центральной Азии в ближайшем будущем в сторону прагматизма во внешней политике и экономике.

Хопёрская Лариса, доктор политических наук, профессор, директор Центра Евразийских исследований из Киргизии оценила взаимодействие стран постсоветского пространства, которые имеют статус стратегических партнеров в сегодняшнем кризисе.

Филатов Сергей, обозреватель журнала МИД РФ «Международная жизнь» отметил, что современная реальность характеризуется упадком западной гегемонии. Запад, по мнению эксперта, теряет финансовую силу. Сейчас необходимо сформировать единую азиатскую финансовую систему, которая не была бы привязана к мировой финансовой системе. Также есть необходимость для создания системы безопасности в Азии, ШОС обладает всеми необходимыми для этого ресурсами.

Назаров Равшан, доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, эксперт Международного института Центральной Азии из Узбекистана считает, что сегодня государствам Центральной Азии поддержать одну из сторон – это совершить самоубийство. «На мой взгляд, государства Центральной Азии находятся в состоянии, когда невозможно вообще никакого хода сделать, либо сделать тот, который только ухудшит ситуацию», — считает эксперт.

Вахшитех Ахмад, ассистент Российского университета дружбы народов, главный редактор информационного ресурса “RussinViewer” из Ирана представил позицию двух политических сил ИРИ на сложившуюся ситуацию на Украине и реакцию иранского общества.

Дятленко Павел, доцент Кыргызско-Российского (Славянского) университета отметил, что Киргизию ждёт падение уровня жизни и ухудшение социально-экономической ситуации в результате трансформации геополитической и экономической обстановки. Для адаптации республики к новым условиям, по мнению эксперта, необходимо несколько лет. «Помочь адаптации может интенсификация интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также развитие связей с региональными соседями – Китаем, Индией, Ираном».

Синицын Михаил, заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по международным делам отметил факт кризиса западноцентричного универсализма и необходимость формирования новых стандартов в области безопасности, финансов, обеспечения прав человека, процессов жизнедеятельности обществ и государств, которые не были бы завязаны на западные структуры.

Подводя итоги круглого стола, эксперты отметили, что нынешний этап трансформации прежней системы международных отношений начался с 2014-го года, когда мир вступил в период хаотизации международных отношений. Украинский кризис стала общей проблемой для всей Евразии. Его фактор был виден и в событиях в Беларуси в 2020-м, и в Казахстане в январе 2022. Украина стала плацдармом для наступления на Россию и ее союзников.

Российская Федерация долгий период исходила из позиции сохранения статус-кво на постсоветском пространстве. В определенный момент эта позиция привела к пониманию того, что следующим объектом удара может стать сама Россия. Как бы сложно ни давалось решение о проведении специальной военной операции на Украине, тем не менее, оно связано с обретением некоторых точек опоры: эти точки опоры ведут от хаотизации к созданию нового мира. В этом новом (сложном и противоречивом) мире будут сформированы новые центры силы. Россия сегодня претендует на то, чтобы быть одним из таких центров силы. Сложный выбор, который был сделан Россией, нужно довести до конца. Это вопрос дальнейшего существования России и большого евразийского пространства.

Екатерина Шеховцова