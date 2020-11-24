КРЭТ создаст линейку частотных преобразователей для управления электродвигателями с криогенным охлаждением

ОАО «Авангард» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приступило к очередному этапу подготовки проекта «Яшма-Д» – стартовало формирование заявки на запуск проекта в Фонд перспективных исследований. Проект «Яшма-Д» направлен на создание преобразователей частоты, которые позволят регулировать работу электродвигателей, использующих криогенное охлаждение или обмотки на основе ВТСП-материалов.

Напомним, в конце июня 2020 года предприятие успешно завершило выполнение аванпроекта «Яшма». Его результатом стала разработка концепции развития силовой компонентной базы и преобразовательной техники для применения в системах ВТСП-электродвижения. Аванпроект «Яшма» подтвердил техническую реализуемость и практическую целесообразность постановки работ по созданию криогенной преобразовательной техники и криоэлектроники.

В настоящее время для уточнения деталей заявки предприятие в инициативном порядке осуществляет проведение дополнительных исследований в сфере криогенной электроники. После подготовки итоговой версии документа и утверждения его на научно-технических советах ОАО «Авангард» и предприятий АО «КРЭТ» заявка будет подана на рассмотрение в Фонд перспективных исследований.

«Реализация проекта «Яшма-Д» обеспечит создание опережающего научно-технического задела в интересах продвижения отечественных разработок в данной сфере, гарантировав развитие систем электродвижения. Разработки ОАО «Авангард» позволят существенно упростить и удешевить использование электрооборудования с криогенным охлаждением и ВТСП-материалами. Кроме того, проект придаст импульс созданию электронно-компонентной базы и преобразователей для применения в системах ВТСП-электродвижения и криогенного охлаждения», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза Машиностроителей России Николай Колесов.

Планируется, что при утверждении заявки Фондом перспективных исследований, реализация проекта «Яшма-Д» начнется уже в 2021 году. В рамках проекта предусмотрено создание преобразователей частоты с криогенным охлаждением для различных мощностей, проведение их исследовательских испытаний в составе с ВТСП-электродвигателем.

Сферы использования ВТСП-электродвигателей с преобразователями частоты очень разнообразны. Они могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках для аэрокосмической отрасли, карьерном автомобилестроении (для электромобилей), устанавливаться на военных и гражданских морских судах (кораблях, катерах, подводных лодках). Эффективным будет интеграция таких электродвигателей в мощные наземные системы электродвижения и транспортные системы, действующие на основе эффекта магнитной левитации.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.