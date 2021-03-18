Ксения Франк на Forbes Congress рассказала, какие уроки преподала благотворительным организациям пандемия

О том, как справились фонды и организации с непростой ситуацией, возникшей в связи с пандемией коронавируса, рассказали на Форуме благотворителей и меценатов России, организованном Forbes Congress в Москве. Опытом совместной работы с НКО, волонтерами и властями поделилась Ксения Франк. Венчурный инвестор является председателем наблюдательного совета Фонда Тимченко. Ксения отметила, что Фондом в оперативном режиме была создана программа, создана коалиция «Забота рядом», объединившая свыше 200 организаций по всей России. В онлайн-режиме проводились консультации, вебинары, обсуждения, были отправлены средства индивидуальной защиты. Свыше 90 тысяч пожилых одиноких людей получили помощь и поддержку. Также Ксения Франк отметила выявленные в процессе работы проблемы: «Недостаточно коммуникации и недостаточно взаимопонимания и вовлечения НКО для решения таких катаклизм. Не все НКО были включены в списки штабов».