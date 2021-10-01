КТК инвестировал свыше 150 млн долл. в Программу устранения узких мест

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) начал реализацию Программы устранения узких мест (ПУУИ) в 2018 г. За прошедшие три года, по словам гендиректора КТК-Р Николая Горбаня, компания вложила в ее реализацию свыше 150 млн долл. Об этом Горбань сообщил на проходившем 28-30 сентября XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ.

Проекты, предусмотренные ПУУМ, реализуются в Казахстане и России. Программа призвана оптимизировать текущие мощности принадлежащей консорциуму нефтепроводной системы. Это позволит дополнительно ежегодно прокачивать 83 млн т сырой нефти по территории РФ и 72,5 млн т – по территории Казахстана.

Реализация Программы обеспечит возможность осуществлять единовременную отгрузку нефти на танкеры с 3-х выносных причальных устройств. В итоге не только отгрузка, но и вся трубопроводная система станут более безопасными и надежными.

Источниками финансирования проекта являются собственные фонды консорциума. Общая сумма, в которую оценивается реализация ПУУМ на территории Казахстана и РФ, достигает 599,9 млн долл. США.