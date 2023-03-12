Кто такая Екатерина Ширшикова?

Ментор, энергопрактик и автор трансформационного пространства «Планетаризация» уже несколько лет помогает людям в прямом смысле слова повернуть всё в жизни в лучшую сторону. В том числе — обрести успех и стать родителями.

Развиваться в телесной терапии и психологии Екатерина начала в 20 лет. Толчком послужил диагноз «бесплодие» и тяжелое расставание с партнером. Девушка решила выяснить, в чем причина ее жизненных трудностей, и начала глубокую работу над собой.

Для начала сформировала базу: кончила 5 высших учебных заведений — СПбГУ, АМГУ, Wales University, Exeter University, Manav Rachna University. Получила степень MBA. Параллельно посещала курсы по арт- и телесной терапии, расстановкам.

Постепенно пришло осознание, что главным инструментом для трансформации человека является энергия. Именно она лежит в основе всего, происходящего как внутри организма, так и в жизни.

В 2014 году девушка создала комьюнити. Через год написала по запросам участников пилотный курс. Сейчас их несколько десятков. В 2022 открылась авторская «Академия Энергий» Екатерины Ширшиковой. Её выпускники перенимают опыт и уникальные техники мастера, чтобы оказывать эффективную адресную помощь.

За время работы Екатерина уже обучила более 10 тысяч человек. Количество запросов на использование энергопрактик растет — сейчас их используют даже для помощи детям. Отдельное направление работы Екатерины — беременность и роды. Эффективность своей авторской методики проверила на себе: несмотря на прозвучавший когда-то диагноз «бесплодие» сейчас у Екатерины уже двое детей: мальчик и девочка.

Один из новых инструментов мастера — колода энерготрансформационных карт. Она буквально увидела их во сне, и нарисовала эскизы своими руками. Карты позволяют точечно проработать проблемы человека. Сначала определяется барьер, который мешает росту и перекрывает ресурс. Далее «устанавливается» новая позитивная программа. Инструмент быстрый и универсальный — применяется в любых сферах: финансы, отношения, здоровье.

Своим главным качеством Екатерина Ширшикова считает прямолинейность. В работе придерживается одного принципа — никогда не отступать от своих ценностей. Для неё это свобода, признание и целеустремленность.

Екатерина занимается благотворительностью и считает, что каждый человек должен привнести что-то в мир. Для этого мастер создала два проекта: помощь детям и трудоустройство людей, которые не входят в социальные программы по безработице. Не раз упоминала, что мечтает построить реабилитационный центр для детей-инвалидов на Черном море.

Свободное время Екатерина проводит с детьми. Любимое хобби — путешествия. Также увлекается танцами, плаванием и работой с эпоксидной смолой. Внутренний ресурс восполняет через творчество, медитацию и спорт.

Главный секрет баланса работы и отдыха, по мнению Екатерины — навык планирования времени. Также один день в неделю она всегда уделяет творчеству. Это помогает отвлечься от работы и вдохновиться на новые проекты.

В 2020 году Екатерина Ширшикова была номинирована на премию ЖЕНЩИНА ГОДА. В 2021 стала «Лучшим коучем-психологом» по версии журнала Prime. Но главным признанием для нее являются слова благодарности счастливых клиентов.

Источник

https://zvezdi.ru/news/house/30024-kto-takaya-ekaterina-shirshikova-pomogayuschaya-lyudyam-obresti-uspeh.html