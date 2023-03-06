Кто такая Надежда Салиева?

Может ли медодежда быть модной, даже элитной, и продаваться в бутике? Основатель и креативный директор «Дома медицинской моды ENIGMA», заместитель генерального директора компании «Русский доктор» Надежда Салиева уже 11 лет воплощает подобный подход в жизнь.

Жизнь Надежды всегда была тесно связана с медициной. Папа и муж предпринимателя — врачи. Бабушка тоже всю жизнь посвятила сфере здравоохранения, была заведующим хирургического отделения. И, несмотря на напряженную работу, всегда оставалась образцом элегантности и стиля. Такой взгляд на одежду и образ врача впоследствии найдет отражение в деле жизни Надежды.

Профи для профи

Надежда Салиева получила образование по специальности «акушер-гинеколог», училась в аспирантуре, работала в женской консультации. Идея создать стильную, красивую и в то же время комфортную одежду для врачей родилась из личной потребности. Однажды после отпуска Надежда с мужем провели целый день на ногах, разыскивая для супруга униформу: то цвет не устраивал, то размер, то качество. В тот момент он в сердцах заявил, что нужно сделать свой бутик для врачей, ведь все специалисты испытывают аналогичные трудности.

Несколько недель эта мысль не выходила у пары из головы. Первым начал действовать муж — связался с компаниями, шьющими одежду для врачей. Надежда подключилась к работе. Вместе они разработали абсолютно новую для рынка концепцию, нашли помещение, закупили первую партию.

В начале 2012 года состоялось открытие бутика «Русский доктор». Сначала в нем были представлены только российские бренды, но вскоре появилась и продукция американских компаний. Позже пара вышла на рынок Штатов.

В США идея именно люксового бутика медицинской одежды тоже была встречена с восторгом. Ранее и здесь никто не создавал пространства подобного рода — с премиальными брендами и подходом.

«Сначала мы пытались совмещать основную работу и бизнес, но вскоре поняли, что это очень трудно без потери качества. Решено было развивать собственное дело. Затем в 2017 году мы запустили второй проект — производство медицинской формы в Москве под своим брендом ENIGMA. Уже через полгода он вошел в тройку самых востребованных благодаря высокому качеству продукции», — делится в многочисленных интервью Надежда Салиева.

Теперь «Дом медицинской моды ENIGMA» регулярно представляет новые коллекции. Название в полной мере отражает его миссию: отслеживать модные тренды, анализировать запросы, создавать красивую, стильную и удобную униформу для медработников.

Образ врача — его визитная карточка

Пациенты сейчас внимательно относятся к тому, как выглядит доктор. Внешний вид врача во многом ассоциируется у людей с его профессионализмом. В образе специалиста важно все: и крой, и цвет одежды. Это лучший способ презентовать себя, наладить коммуникацию, поднять престиж места работы.

«Я уверена, — говорит Надежда Салиева, — врач может и должен выглядеть красиво, аккуратно и элегантно. Тогда пациенты увидят в нем не только профессионала, но и человека, который влюблен в свое дело».



Источник

https://www.paparazzi.ru/blogs/FedorBikov/531124/