КТС ПРОЕКТ применил нестандартные архитектурные решения для наземных паркингов ЖК «Первый Московский»

Москомархитектурой согласован проект наземного паркинга, генеральным проектировщиком которого является Архитектурно-инжиниринговая компания КТС ПРОЕКТ. В объем работ КТС ПРОЕКТ входит два паркинга на территории города-парка «Первый Московский».

Согласно проекту, на территории ЖК «Первый Московский» появится два паркинга на 588 машиномест. Общая площадь двух шестиэтажных конструкций составит около 19 тысяч квадратных метров. Паркинг на 297 машиномест будет расположен вблизи 1 корпуса 11 фазы строительства, второй паркинг на 291 машиноместо — между четвертым и пятым корпусами.

«Наша компания выполнила два проекта наземных паркингов для города-парка «Первый Московский». На первом этаже будут расположены дополнительные коммерческие и вспомогательные помещения. Это позволит превратить социально значимый объект в инвестиционно-привлекательный проект с хорошими экономическими показателями. А нестандартные архитектурные решения делают паркинги доминантой квартала и хорошо вписываются в городской пейзаж. Наличие в жилых проектах наземных паркингов помогает эффективно использовать площадь застройки, обеспечивая район машиноместами и дополнительными сервисами», – отметил Алексей Дугин, генеральный директор КТС ПРОЕКТ.

Фасадные решения первых этажей паркингов будут представлять собой витражные конструкции из алюминиевого профиля с однокамерными стеклопакетами, а этажи со второго по шестой будут состоять из металлических конструкций, образующих нерегулярный орнамент с частичным заполнением декоративной просечной сеткой.

На первых этажах наземных паркингов запроектированы помещения коммерческого назначения общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, предназначенные для размещения организаций общественного питания и торговли: супермаркета, фермерского рынка, шиномонтажа, автомойки с клиентской зоной.

В паркингах будут присутствовать пассажирские лифты, а хранение автомобилей предусмотрено как в горизонтальных, так и на наклонных поверхностях. В зданиях предусмотрена система автоматических шлагбаумов, круглосуточного видеонаблюдения и охраны.