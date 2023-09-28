КТС Проект сообщила о получении положительного заключения экспертизы проектной документации на здание гостиницы в Москве

На проектную документацию здания гостиницы на улице Николая Старостина в Москве получено положительное заключение экспертизы. Проект реализует девелоперская компания APSIS GLOBE, а генеральным проектировщиком объекта выступает архитектурно-инжиниринговая компания КТС ПРОЕКТ.

Архитектурный проект включает в себя 9-этажное здание гостиницы с подземным паркингом и торговыми помещениями общей площадью 16 387 м2. Форма и композиция проектируемого здания, которое состоит из двух смещенных относительно друг друга объемов, позволяет организовать территорию участка как две функционально независимые части — общественную и приватную, скрытую от посторонних глаз. Благоустройством предусмотрено наличие детской и спортивной площадок и, конечно же, зоны отдыха с малыми архитектурными формами и зелеными насаждениями.

«КТС ПРОЕКТ выступает не только генеральным проектировщиком при выполнении проектной и рабочей документации для объекта, но и выполняет функцию авторского надзора, чтобы готовый объект соответствовал разработанной документации. Мы предлагаем не просто обеспечить полное соответствие проекта всем градостроительным, архитектурно-планировочным, технологическим нормам и нормам безопасности, но и проконтролировать возведение проекта согласно утвержденной проектной и рабочей документации в сроки, указанные в проектной декларации» — отмечает Алексей Дугин, генеральный директор компании.

Гостиница на ул. Николая Старостина — это не первый проект за последние 2 года, который КТС ПРОЕКТ выполняет для девелопера APSIS GLOBE — на данный момент компанией ведется авторский надзор по проекту МФК «Citimix», а также в процессе разработки документация по объекту на Варшавском шоссе.