Архитектурно-инжиниринговая компания КТС ПРОЕКТ завершила оформление своей штаб-квартиры в бизнес-центре класса В+ «Покрышкина 7». Офис оформлен в соответствии с новой концепцией визуальной коммуникации и является продолжением этапа развития корпоративной культуры компании.

Визуально обновленный офис общей площадью почти 1000 кв. м. занимает два этажа бизнес-центра — второй и четвертый. В помещениях оборудованы комфортные рабочие места по принципу гибкого офисного пространства для удобства работы сотрудников в гибридном формате. Все работы по дизайн-оформлению помещений были завершены в 3 квартале 2023 года.

Сейчас офис соответствует новой концепции визуальной коммуникации, айдентика которой закономерно отражает новый этап развития компании и ее ценности: лаконичность, простоту и минимализм. Обновленный бренд емко отражает масштаб КТС ПРОЕКТ и соответствует ее потребностям в бизнес-задачах на рынке проектирования: сформировать и поддерживать образ компании, отвечающей запросам своих клиентов и требованиям современного рынка. Структура айдентики стала более лаконичной, уверенной и спокойной, основные элементы дизайн-системы бренда КТС ПРОЕКТ и принципы их использования теперь идентифицируются благородной палитрой серых оттенков со спокойным лаймовым акцентом.

«Наша компания с 2011 года занимает ведущее место в области комплексного проектирования и сопровождением строительства объектов любой сложности и даже в самые, казалось бы, непростые времена мы продолжаем развиваться. Количество и экспертиза наших сотрудников расширяется, а значит нам нужен более просторный офис, чтобы вместить всю команду. Прошедший год стал для КТС ПРОЕКТ периодом вызовов и больших перемен, именно поэтому повышение социальных гарантий и комфорт наших сотрудников является для нас приоритетным направлением и обязательным фактором роста. Мы уверены, что наше новое светлое и современное пространство повысит мотивацию и скажется на работоспособности всего офиса», — отметил Алексей Дугин, генеральный директор КТС ПРОЕКТ.