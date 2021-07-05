Кубань и Крым переживают вторую волну циклона: продлен режим ЧС

Республика Крым и все побережье Черного моря – снова во власти стихии. Самая тяжелая ситуация в Бахчисарайском районе Крыма. На юго-западе полуострова выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышли две реки, подтоплены более 50 частных домостроений. Спасатели возводят дамбы. Около 200 подстанций обесточено. Почти 10 тыс. человек остались без электричества. Затоплены поля в центральной части полуострова. Селевые потоки сносят все на своем пути. Сообщается, двух женщин смыло водой, одну удалось спасти, вторая – погибла.

В Ялте ожидают, что дожди будут идти еще три дня. С 17 июня в Крыму действует режим ЧС из-за последствий циклона. Тогда погибло два человека, 58 пострадало. Сотни домов подтоплено, закрыты пляжи. Прямой ущерб от прежнего затопления оценили в 12,5 млрд рублей.

В Краснодарском крае сообщили, что неспокойно на всем российском побережье Черного моря. Близ курорта Кабардинка под Геленджиком отдыхающие наблюдали смерч. Он прошел в 100 метрах от берега. А вот в Сочи вихрь поменьше выбрался из моря на землю, он разнес шезлонги на пляже. Корабли и яхты спешно уходили к берегу. Кто не успел пришвартоваться, того уносило ветром в море.

Курортный проспект, одна из главных улиц Сочи, который идет вдоль побережья, стал из-за упавшего дерева. Там скопилась пробка из габаритных туристических автобусов. Легковой транспорт тоже не мог проехать. Также в Сочи из-за падения дерева в жилом секторе погиб мужчина, еще двое пострадали.Большая часть соседней Абхазии была обесточена. Там прошел ураган, сильный ветер снес в Сухуме крыши домов и гостиницы, повалил деревья. Каких-либо данных о пострадавших или погибших Сухум пока что не предоставляет.

Источник фото: mambotribe.org