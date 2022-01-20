Кубань – лидер среди субъектов по бронированию турпутевок с кэшбеком

Эксперты Ассоциации туристических операторов России подвели промежуточные итоги весенней акции «Туристический кэшбек». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Там отметили, Кубань – один из федеральных лидеров, участвующих в популярной туристической программе, инициированной Правительством РФ.

«По данным Ассоциации туроператоров России, среди всех субъектов страны Кубань является лидером, демонстрирующим самые высокие объемы продажи турпутевок на февраль и март, с возвратом для граждан части средств. Чаще всего, отдыхающие останавливали свой выбор на Сочи, поскольку тут можно отдохнуть не только в объектах приморского, но и горнолыжного кластера. Плотность бронирования в гостевых объектах, минимально, составляет 23%, а максимально – 74%», – рассказали в региональной администрации.

Второе место по потребительскому спросу на туры уверенно удерживают гостиничные объекты и санатории Кавказских минеральных вод, третье место, закономерно, за Республикой Крым.

Напомним, очередной – вот уже пятый этап программы «Туристический кэшбек» – стартовал во вторник, 18 января. Он продлится до 12 апреля. Главные условия программы – покупка туров онлайн через карту «Мир», а также отдых на законных основаниях в отеле или гостинице, а не на съемной квартире. Взамен этого отдыхающие получат кэшбек в размере 20% от стоимости тура, однако, не более 20 тыс. рублей по каждой из путевок.

В новом этапе программы примут участие более 660 туристических операторов и свыше 70 агрегаторов. Вниманию отдыхающих представят более 2 млн интересных предложений.

Источник фото: kubantv.ru