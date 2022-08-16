Кубань направит 200 млн рублей на строительство и ремонт дамб

Новости
16 августа 2022

Для финансирования мероприятий по строительству и восстановлению дамбовых сооружений в Мостовском районе, власти Кубани направят более 200 млн рублей. Все работы по восстановлению гидротехнических объектов должны завершиться не позднее 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Параллельно с восстановлением дамб, немаловажно проводить постоянную работу, направленную на расчистку речных русел. Сегодня мы предоставили дополнительные административные возможности муниципалитетам, чтобы они привлекали к указанным мероприятиям сторонние организации. В свою очередь, извлеченные из русел песок и гравий можно использовать для городских нужд – например, для благоустройства и планирования общественных пространств», – рассказал Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с активом Мостовского района.

На сегодняшний день, в поселке Мостовском на реке Лаба проводится капитальный ремонт левобережной дамбы. В поселении Соленом возводят берегозащитную дамбу на реке Андрюк. После выделения из краевого бюджета субсидии, в станице Переправной на реке Ходзь обновят инженерную защиту от паводков.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов отчитался перед Кондратьевым, что за последние пять лет были расчищены русла рек, общая протяженность которых превысила 30 километров.

Источник фото: sochistream.ru

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