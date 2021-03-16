Кубань отметит годовщину воссоединения Крыма и России

Ежегодно, День присоединения Республики Крым к Российской Федерации отмечается 18 марта. В этом году, как и в предыдущие годы, в Краснодарском крае пройдет ряд торжественных мероприятий в честь очередной годовщины воссоединения РФ и Крыма. Большинство из торжеств будет организовано в онлайн-режиме.

Так, в домах культуры, колледжах и общеобразовательных учебных заведениях до 21 марта включительно пройдут выставки фотографий и рисунков с достопримечательностями и живописными местами Крыма под общим названием «Крымская весна». Кроме того, в ходе выставок инсталляции будут рассказывать кубанцам и гостям региона об известных людях, которые внесли свой немалый вклад в развитие полуострова с 2014 года.

С 18 по 21 марта в социальных интернет-группах региональных учреждений культуры состоится онлайн-марафон, в ходе которого пользователи сети увидят выступления творческих команд Кубани, а также художественных коллективов из других федеральных субъектов. Кроме того, в удаленном формате состоятся поэтические вечера, мастер-классы декоративного и прикладного искусства, а также тематические экспозиции.

В честь 18 марта Краснодарский академический театр драмы им. Горького запустит цикл тематических онлайн-встреч «Крымские рассказы». В рамках цикла, артисты драматического театра расскажут о том, как они посещали полуостров, и как их встречали гостеприимные крымчане. Трансляции запланированы на официальных аккаунтах драмтеатра в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook с 19 по 21 марта. Начало трансляций – в 15:00 по местному времени.