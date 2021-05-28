Кубань получит 1 млрд рублей на поддержку субъектов МСБ

Краснодарский край в течение трех лет получит 1 млрд рублей на поддержку предпринимательства. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он заявил, что Кубань вошла в список регионов России, которые получат наибольшее финансирование из федерального бюджета. Как отмечают сами предприниматели Краснодарского края, это очень поможет развитию начинающего бизнеса.

«Краснодарский край известен своей программой поддержки малого и среднего бизнеса. В регионе существует около 50 форм государственной поддержки, которые помогают предпринимателям находить и развивать собственную нишу. Хотелось бы отметить, что из федерального бюджета до 2023 года будет выделено более одного миллиарда рублей и данные средства будут направлены для помощи тем, кто готов к предпринимательству или уже занимается им», – заявил Вениамин Кондратьев.

По словам бизнес-наставника Гургена Атаяна, предпринимательство в России играет немаловажную роль для самого государства. Он отметил, что в стране много креативных и интересных людей, которым сложно реализоваться без финансовой поддержки.

«В России много стартапов, немало действующих бизнесов, которым сложно функционировать самостоятельно, без какой-либо поддержки. Кубань является одним из лидеров по мероприятиям для предпринимателей, по оказанию помощи для малого и среднего бизнеса – это все является крайне немаловажным, но не первостепенным. Самое главное в развитии бизнеса – это идея. Не важно, какая уникальность проекта, намного важнее быть востребованным в нужное время и в нужном месте, а для этого нужна хорошая идея», – прокомментировал Гурген Атаян.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал указ о необходимости разработать систему поддержки бизнеса. Как сообщил Кондратьев, финансовая помощь со стороны государства способствует развитию начинающих проектов и поддержке бизнесов, имеющих проблемы.

Источник фото: svet-mayakov.ru