Кубань признали федеральным лидером по доступности цифровых сервисов

Краснодарский край признали одним из лучших федеральных субъектов России с позиции доступности разнообразных цифровых сервисов. Ключевыми индикаторами так называемого цифрового благополучия региона стало присутствие на Кубани крупных агрегаторов в сфере каршеринга, а также доставки продуктов питания и готовых блюд. Об этом рассказали в департаменте по связям с общественностью краевой администрации.

«Ввиду активно развивающейся сегодня очередной технологической революции, цифровой трансформации подвергаются практически все сферы жизнедеятельности. На глубинном уровне пересматриваются механизмы предоставления государственных услуг, совершенствуются всевозможные бизнес-процессы. При этом очевидно, фундаментом цифровых технологий выступает комфортный и повсеместный доступ к сети интернет. Закономерно, обеспечению равного доступа жителей региона к инновационным средствам информации и коммуникации власти уделяют отдельное внимание», – рассказал Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

Он добавил, на сегодняшний день Кубань заинтересована в развитии и внедрении качественных IT-продуктов во всех сегментах региональной экономики. В дальнейшем, такая потребность будет только нарастать, отметил замглавы федерального субъекта.

Напомним, в целях системного развития цифровой отрасли, а также увеличения количества работающих в крае IT-компаний и привлечения в отрасль ведущих специалистов, власти Кубани разработали и приняли закон «О государственной поддержке в сфере информационных технологий». Помимо этого, в субъекте эффективно реализуется масштабная национальная программа «Цифровая экономика», внедряются целевые региональные программы. Недавно власти объявили о строительстве в Краснодаре крупного IT-парка.

Источник фото: fertilizerdaily.ru