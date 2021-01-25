Кубань вошла в топ-3 по росту туристического трафика в зимний сезон

Как стало известно по результатам исследования «Сбер Индекса», в текущем зимнем сезоне туристический трафик в Краснодарском крае вырос более чем на 20%. По этому показателю Кубань уверенно занимает третье место среди всех федеральных субъектов.

Российским лидером по росту туристического потока в зимнее время стала Владимирская область, в этом регионе трафик вырос на целых 48%. Вторую строчку рейтинга занимает Камчатский край с показателем 27%. Кубань – на третьем месте, прирост составляет почти 21%.

При этом если оценивать туристический трафик с точки зрения процентного соотношения от общей доли туристического потока на внутреннем рынке страны, в зимний период Кубань заняла второе место с показателем 4,3%. В этом сегменте Краснодарский край уступил только Москве и Подмосковью, доля которых в общем туристическом потоке страны составляет 5,5%.

Зато если говорить о летнем сезоне, Краснодарский край – бесспорный фаворит. В летний сезон доля туристического трафика региона от всего национального туристического потока составляет 11,7%. При этом по динамике трафика Кубань уступает Владимирской области, в которой зафиксирован рост 64%. В Калининградской области в летний период турпоток увеличился на 59%, а в Республике Карелия – на 47%.

По данным «Сбер Индекса», выездной туристический трафик в РФ обвалился за последний год на 80%. Прежде всего, эксперты объясняют такой факт вспышкой коронавирусной инфекции Covid-19 и закрытыми государственными границами.