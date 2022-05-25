Кубанцы получили гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов на 11,5 млн рублей

По итогам проведения очередного Всероссийского конкурса молодежных проектов, 25 начинающих специалистов Краснодарского края получили гранты на реализацию своих инициатив. Участникам удалось выиграть в общей сумме порядка 11,5 млн рублей, которые они смогут направить на внедрение перспективных идей. Об этом в среду, 25 мая, рассказала Анна Минькова, вице-губернатор края.

Также она разместила соответствующий релиз в своем телеграм-канале.

«Молодые люди нашего федерального субъекта продемонстрировали впечатляющие результаты! В том числе, им удалось этого достигнуть благодаря усилиям Мастерской проектных инициатив. Эксперты организации содействовали начинающим специалистам в оформлении и презентации перспективных проектов на федеральном уровне. От всей души хотела бы поздравить победителей!» – написала в телеграм-канале Анна Минькова.

Участники, которым удалось выиграть гранты, представили свои работы по таким направлениям, как популяризация здорового образа жизни в регионах, сохранение исторической памяти, инновационные методики проведения межкультурных мероприятий, сохранение целостности окружающей среды, социальное предпринимательство, туристические молодежные программы.

Своих представителей для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов делегировали районы Усть-Лабинский, Белореченский, Курганинский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Отрадненский, Успенский, Туапсинский, Красноармейский, Апшеронский, Брюховецкий.

Источник фото: kubnews.ru