Кубанцы получили гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов на 11,5 млн рублей

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25 мая 2022

По итогам проведения очередного Всероссийского конкурса молодежных проектов, 25 начинающих специалистов Краснодарского края получили гранты на реализацию своих инициатив. Участникам удалось выиграть в общей сумме порядка 11,5 млн рублей, которые они смогут направить на внедрение перспективных идей. Об этом в среду, 25 мая, рассказала Анна Минькова, вице-губернатор края.

Также она разместила соответствующий релиз в своем телеграм-канале.

«Молодые люди нашего федерального субъекта продемонстрировали впечатляющие результаты! В том числе, им удалось этого достигнуть благодаря усилиям Мастерской проектных инициатив. Эксперты организации содействовали начинающим специалистам в оформлении и презентации перспективных проектов на федеральном уровне. От всей души хотела бы поздравить победителей!» – написала в телеграм-канале Анна Минькова.

Участники, которым удалось выиграть гранты, представили свои работы по таким направлениям, как популяризация здорового образа жизни в регионах, сохранение исторической памяти, инновационные методики проведения межкультурных мероприятий, сохранение целостности окружающей среды, социальное предпринимательство, туристические молодежные программы.

Своих представителей для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов делегировали районы Усть-Лабинский, Белореченский, Курганинский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Отрадненский, Успенский, Туапсинский, Красноармейский, Апшеронский, Брюховецкий.

Источник фото: kubnews.ru

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