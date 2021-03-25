Кубанские фермеры начали использовать в посевной кампании беспилотники

Аграрии Кубани взяли на вооружение квадрокоптеры, и теперь имеют возможность обрабатывать земельные наделы там, куда большой авиации добраться не под силу. Краснодарские фермеры открыли для себя неожиданные возможности беспилотных летательных аппаратов. Например, такая техника привлекается для борьбы с насекомыми и сорняками на рисовых плантациях. На что способны дроны, рассказали и показали фермеры Абинского района.

Для защиты посевов от вредителей, кубанские аграрии используют дроны с шестью винтами. Это разработка китайских новаторов, как известно, являющихся на сегодняшний день лидерами мирового рынка в производстве беспилотников. Ранее братья Кривецкие прошли обучение искусству пилотирования дронов в Поднебесной. Сегодня они сами делятся с азиатами уникальным опытом.

«Наши китайские друзья и представить себе не могли, как можно использовать дроны на полях или в лесополосе, которые характеризуются сложным рельефом местности. Подобные методики им были неизвестны, а мы уже их отработали. Благодаря нам, они разработали новое программное обеспечение, специально адаптированное для российских регионов», – рассказал Ярослав Кривецкий, пилот дрона.

Он отметил, главная инженерная особенность «аграрных» дронов с шестью винтами – оснащение машин высокоточными радарами, позволяющими до миллиметра сканировать земельные наделы.