Кубанские эксперты заявили о стремительном наполнении Краснодарского водохранилища

По словам кубанских экспертов, всего лишь за прошедшую неделю приток воды в Краснодарское водохранилище превысил 200 млн кубометров, что вдвое больше летних результатов наполняемости. Для сравнения, всего за семь дней водохранилище пополнилось объемом воды, который содержат в себе около 80 тыс. олимпийских бассейнов.

«Подобная ситуация не может не вселять оптимизма. В этом году в самые жаркие месяцы лета – июль и август – мы очень боялись наступления водного коллапса. Не меньше переживали и за засуху следующего года. И вот, такие хорошие новости. Например, за 16 января, всего за одни сутки, уровень “краснодарского моря” увеличился на целых 30 сантиметров. Конечно, до максимальных показателей еще далеко, об этом свидетельствует уровень на специальных бетонных столбах. Самое главное – кризис миновал. Теперь водных ресурсов фермерам хватит даже в случае самого засушливого лета», – рассказали в администрации Краснодарского водохранилища.

Главными водными артериями, которыми подписывается искусственный водоем Кубани, являются реки Апчас, Пшиш, Кубань и Белая. Как показала прошлая неделя, сейчас реки как никогда полноводны. Например, номинально, только по одной из указанных рек, в пике в Краснодарское водохранилище прибывает ежесекундно до 800 кубометров воды. Общий объем воды в бассейне на сегодняшний день в два раза превосходит показатели, характерные для лета 2020 года. Сегодня в нем около 490 млн кубометров воды.

При таких благоприятных условиях наполняемости власть обеспечивает повышенный сброс воды в реку Кубань. Ежесекундно в русло реки сбрасывается не менее 100 кубометров воды. Этого более чем достаточно, чтобы обеспечить безопасность людей, проживающих и работающих невдалеке от водной артерии.