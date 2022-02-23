Кубанские политологи прокомментировали признание ДНР и ЛНР

Политические эксперты Краснодарского края прокомментировали решение президента России Владимира Путина о том, чтобы признать суверенитет и независимость республик Донбасса ДНР и ЛНР.

В частности, ректор Краснодарского государственного института культуры, председатель комиссии ОП Кубани по развитию культуры, науки и образования, спорту, патриотическому воспитанию и гражданскому просвещению Сергей Зенгин заявил, благодаря такому решению главы государства десятки тысяч жителей Донбасса получили шанс на спасение своей жизни.

«Безусловно, принятое Владимиром Путиным решение о признании суверенитета и независимости республик Донбасса я поддерживаю. В условиях постоянной эскалации напряженности со стороны США, НАТО, стран Евросоюза и Украины, это решение является единственным шансом обеспечения безопасности для жителей региона, дома которых находятся на линии разграничения. Благодаря вмешательству России, теперь они смогут наладить мирную жизнь, сохранить свою приверженность русской культуре, а также будут иметь право на дальнейшее общение на родном – русском языке», – сказал Сергей Зенгин.

В свою очередь, член комиссии Совета по развитию гражданского общества, журналист, политобозреватель Алексей Кащенко отметил, что речь Владимира Путина для украинских властей была не только поучительной, но и по-настоящему ошеломляющей. Политолог выразил уверенность, что в идеале это событие должно было случиться еще в 2015 году. Однако почему Россия ждала столько лет именно этого момента, достоверно известно только высшему руководству страны, сказал Кащенко.

Источник фото: lr1.lsm.lv