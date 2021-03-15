Кубанским рыбакам напомнили о запрете на рыбную ловлю в Азовских лиманах

Известно, что незнание законов не освобождает от административной и уголовной ответственности. Поэтому прежде чем закидывать невод, вначале лучше подумать о последствиях, а еще лучше – ознакомиться с правилами рыбной ловли, действующими в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. Об этом рассказали в ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

«До 31 мая 2021 года включительно действует запрет на вылов водных биоресурсов в Азовских лиманах Краснодарского края. Исключение составляют лиманы Бейсугский, Ейский и Ахтарский. Граждане, которые в указанный период будут осуществлять добычу биоресурсов, даже если это будет сделано не намеренно либо по незнанию законов, понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством», – рассказала Светлана Назаренко, официальный представитель ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Она добавила, нарушители будут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации после того, как инспекторы Рыбнадзора проведут дополнительную калькуляцию ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. В региональном управлении ФСБ подчеркнули, шкала действующих штрафов такова, что санкции за незаконную рыбную ловлю могут достаточно ощутимо ударить по карману безответственных рыбаков.