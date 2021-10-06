КубГАУ выделят около 1 млрд рублей на развитие

Федеральный центр направит 994 млн рублей на развитие материальной базы и образовательных процессов Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). Это стало возможным благодаря тому, что один из ведущих вузов региона был включен в группу «Территориальное и/или отраслевое лидерство» в рамках реализации масштабного государственного проекта «Приоритет–2030». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

При отборе российских вузов для участия в «Приоритете–2030», члены специальной комиссии отметили несомненные достоинства в материально-техническом обеспечении и образовательных методиках КубГАУ. В комиссии сделали вывод о том, что успешная деятельность вуза способна влиять не только на развитие внутренней образовательной структуры самого учреждения, но и на развитие всего агропромышленного комплекса Краснодарского края.

Таким образом, Кубанский аграрный университет вошел в перечень наряду с другими 106 российскими вузами, которым федеральный центр выделил базовый грант в объеме 100 млн рублей. Затем вузу удалось выиграть и максимальную сумму поддержки, которая составляет около 900 млн рублей. Кроме КубГАУ, максимальную поддержку в 22 регионах страны получат 46 российских вузов.

«Приоритет–2030» – одна из наиболее масштабных в истории российской системы просвещения программ по господдержке университетов. Она нацелена на формирование в России к 2030 году не менее 100 прогрессивных, успешно действующих вузов, в которых студенты смогут получать компетенции международного уровня.

Источник фото: tvkrasnodar.ru