KuCard запустила новую программу кешбэка

KuCard, дебетовая карта Visa от KuCoin, с 1 июня 2024 года запустила новую программу кешбэка. KuCard, выпущенная в ноябре 2023 года, предлагает мгновенную конвертацию криптовалюты в традиционные валюты, эксклюзивное вознаграждение и полную интеграцию с Apple Pay и Google Pay. Доступная для начала в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), KuCard устанавливает новый стандарт пользования криптовалютами, позволяя пользователям извлекать максимальную пользу из своих цифровых активов при удобстве, присущем традиционным финансовым транзакциям.

Программа кешбэка KuCard предлагает пользователям ряд преимуществ, направленных на повышение ценности их денег. KuCoin сотрудничает с различными компаниями, обеспечивая доступ к эксклюзивным сделкам и предложениям, которые дополнительно повышают общую ценность KuCard.

KuCard — дебетовая карта Visa, совместимая как с Google Pay, так и с Apple Pay. Эта карта упрощает финансовые транзакции, беспрепятственно конвертируя криптовалюты в традиционные валюты.

Запущенная в сентябре 2017 года, KuCoin является ведущей криптовалютной биржей со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Она обеспечивает возможность использовать более 900 цифровых активов для спотовой торговли, маржинальной торговли, P2P-торговли, торговли фьючерсами и стейкинга 31 миллиону своих пользователей в более чем 200 странах и регионах. KuCoin входит в топ-5 криптобирж. В 2024 году криптобиржа KuCoin была признана Forbes Advisor «Одним из лучших приложений для торговли криптовалютами и одной из лучших криптовалютных бирж марта 2024 года» и вошла в число 50 лучших компаний из «Глобального списка «единорогов» Hurun 2024 года».