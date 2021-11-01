Куда деть животное во время отпуска

К кому, чтобы завести животное в доме, нужно подходить очень ответственно. Это не просто живая игрушка, которая радует глаз. Это существа со своим характером и привычками, которых нужно полноценно кормить, уделять им внимание, заботиться об их комфорте и состоянии здоровья, причем как физического, так и психологического.

Немаловажен и вопрос, куда деть животное, когда вам нужно уехать? Обстоятельства могут быть разные: отпуск, командировка, необходимость срочно навестить родственников и т.д.

Какие варианты ухода за животным в ваше отсутствие?

Во время вашего отсутствия важно, чтобы у вашего питомца было достаточно воды и еды, свежий воздух и возможность сходить в туалет (для кошек это обычно чистый кошачий туалет, для собак – выгул несколько раз в день). Для собак также очень важно общение с человеком, поэтому отсутствие людей рядом может нанести животному психологическую травму.

Какие есть варианты:

* Попросить друзей или родственников присмотреть за животным. То есть взять его к себе, регулярно посещать его или же временно поселиться у вас в доме и ухаживать за животным. Если такой человек есть, вы ему доверяете и у него с вашим питомцем налажен хороший контакт – такой вариант отличный.

* Нанять человека, который будет периодически приходить к вам, и ухаживать за животным. Считается, что для кошек и котов такой вариант более приемлемый, поскольку они привязываются к месту своего обитания, а вот собаки привязаны к людям, поэтому для них такой вариант не лучший.

* Воспользоваться услугами передержки. (Зоогостиница или домашняя передержка). В случае, когда вы выбрали хорошее место – это один из наилучших вариантов. Что вы имеете в данном случае? Ваш питомец накормлен, выгулян, ему уделяют внимание, в случае чего окажут медицинскую помощь, учтут предпочтения хозяев и особенности характера вашего животного.

Как выбрать передержку?

В идеале – это гостиница для домашних животных или передержка, которую вы нашли через положительные рекомендации своих знакомых и близких. Если же таких нет – почитайте отзывы других людей, кто пользовался подобными услугами. Однако к отзывам также нужно относиться критично, поскольку каждый оценивает происходящее через призму своего восприятия.

Очень важно, в каких условиях содержат собак, как часто выгуливают и каким образом (выгул обязательно должен быть с поводком). Есть ли возможность предварительно познакомить своего питомца с будущей няней, это очень важно для его подготовки к передержке. Собака гораздо охотнее и без лишнего стресса пойдет к уже знакомому для нее человеку.

Узнайте о способах транспортировки животного и его безопасности в этот момент.

Важный критерий – квалификация персонала. Огромным плюсом будет, если человек имеет знания в зоопсихологии.

Узнайте, сколько стоит передержка собак в сутки https://guldog.ru/perederjka в нескольких местах. Поинтересуйтесь, что входит в перечень услуг той или иной зоогостиницы.

Хозяева будут намного более спокойными, если им ежедневно будут высылать фото или видеоотчет о его питомце.