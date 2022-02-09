Культурный обмен между странами – главная тема встречи первых леди Китая и Эквадора

В субботу супруга главы Китая Пэн Лиюань (Peng Liyuan) встретилась с первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар (Maria de Lourdes Alcivar) в Доме народных собраний в Пекине. Борьба с пандемией COVID-19 и культурный обмен между двумя странами стали главными темами встречи.

Г-жа Пэн приветствовала гостью в зале, украшенном китайскими пионами и эквадорскими розами. Мария Альсивар сопровождала президента Эквадора Гильермо Лассо (Guillermo Lasso) на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в пятницу.

Г-жа Альсивар высоко оценила усилия, приложенные Китаем для проведения зимних Олимпийских игр в условиях пандемии. Она также выразила признательность за помощь, оказанную КНР Эквадору в борьбе с COVID-19, и пожелала спортсменам обеих стран успехов на Играх.

Зная, что г-жа Альсивар интересуется традиционной китайской культурой, г-жа Пэн пригласила ее на представление Пекинской оперы и рассказала о давней истории и художественных особенностях одного из культурных символов Китая. Первые леди вместе прослушали отрывки из таких классических произведений, как «Продай воду» (Sell Water) и «Пьяная наложница» (Drunken Concubine).

Г-жа Альсивар осталась очень довольна выступлением артистов и заявила, что надеется ближе познакомиться с традиционной китайской культурой в будущем. При этом г-жа Пэн выразила уверенность в необходимости предпринять совместные усилия для углубления культурных и межличностных обменов и развития сотрудничества между Китаем и Эквадором.