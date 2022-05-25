Купить авто мечты станет проще

В России появился агрегатор автомобильных объявлений, который собирает данные со всех известных досок: auto.ru, drom.ru, «Авито Авто», «Юла» и «Автокод Объявления». Новинку создала команда сервиса проверки истории б/у автомобилей Avtocod.ru. По задумке разработчиков, поиск по объявлениям в одном месте позволит первым найти наиболее выгодный вариант и существенно сэкономит время, что особенно актуально в условиях снижения количества авто с пробегом на рынке.

В «Поиске авто» будут собраны самые удобные и современные возможности для поиска автомобиля с пробегом.

«Только 25% пользователей размещают объявления о продаже подержанных автомобилей на нескольких досках одновременно. А это значит, что, посещая только одну доску, мы рискуем упустить 75% актуальных объявлений. «Автокод Поиск» решает эту проблему и показывает объявления сразу с нескольких досок. Подключив мгновенные уведомления в Телеграм, пользователь будет получать сообщения о новых объявлениях в течение 15 секунд после публикации на доске, что в результате существенно экономит время на поиске и дает возможность первым позвонить продавцу интересного варианта и успеть посмотреть его раньше всех, – рассказывает Артем Асонов, директор департамента по работе с физическими лицами сервиса Avtocod.ru.

Пользователи «Автокода» могут пользоваться поиском автомобилей бесплатно в течение 7 дней после покупки полного отчета об авто. Чтобы просмотреть объявления, необходимо лишь задать регион поиска и параметры автомобиля. В выдаче пользователь увидит, когда разместили объявление на доске и как менялись цены на авто.

Сейчас доступен поиск по 1.3 млн объявлений. Новые объявления в «Автокод Поиске» появляются через 15 секунд после публикации на досках.

«Впервые подобный сервис рассчитан не на профессиональных подборщиков авто с пробегом, а на обычных людей, которые ищут надежный автомобиль для личного пользования», – говорят разработчики сервиса.