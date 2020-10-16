Купить квартиру в первом умном квартале Севастополя еще возможно в ипотеку по ставке 5,5%

Востребованность жилищных займов в рамках Госпрограммы-2020 на инновационный крымский проект ЖК Доброгород остается на высоком уровне.

ЖК Доброгород расположен в 10 минутах от центра города. Это небольшой город в городе, с неповторимой атмосферой, где всё необходимое будет под рукой, а для этого строится заново.

По проекту комплексной застройки группа компаний ИнтерСтрой одновременно возводит современные дома, учебные заведения, поликлинику, магазины, кафе и пекарни, обустраивает уютные дворы, спортивные и детские площадки, зоны общественной активности, парковки и прогулочные маршруты.

Многочисленные общественные зоны для отдыха и разных активностей и дворы без машин — дополнительное преимущество ЖК Доброгород.

Жителей Доброгорода будет сопровождать «умное» освещение с датчиками движения при движении от остановки до дома. Доступ в дома контролируется системой безопасности 24/7. В прогулочных зонах и во дворах доступен Wi-Fi, на улицах расположены зарядные столбики для гаджетов. В строительстве и обслуживании жилых домов заложены технологии энергосбережения и другие инновации.

Дома 4-й и 5-й очереди ЖК будут сданы в эксплуатацию во 2 квартале 2021 года. Сейчас можно выбрать одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру в Севастополе, а также отдельные кладовые помещения. Стоимость квадратного метра в ЖК Доброгород в Севастополе стартует от 83 000 р.

Минимальная процентная ставка по ипотеке для покупателей жилья в Доброгороде в размере 5,5% годовых установлена на срок до 10 лет. Срок действия специальных условий для оформления покупки ограничен.