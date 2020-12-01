Квартиры в клубном доме у Парка Победы в Севастополе прибавляют в стоимости

Клубный дом «Континенталь» стал последней новостройкой в районе Парка Победы в Севастополе.

Камерный проект, где комфортно и безопасно жить — таким видят Континенталь его авторы. Он расположен на улице Фадеева, всего в 100 метрах от знаменитого ландшафтного парка с многочисленными фонтанами и галечными пляжами. Благодаря удобной транспортной развязке дорога до центра Севастополя займёт не больше 15 минут.

Близость к морю и историческому сердцу города вместе с низкой интенсивностью автомобильного трафика делают Континенталь идеальным местом для тех, кто может себе позволить уединение в оживлённом районе.

Три десятиэтажных дома объединены в элегантный архитектурный ансамбль. Стройные панорамные окна, декоративные элементы и лаконичная цветовая гамма с песочными и графитовыми акцентами подчеркивают представительный уровень комплекса.

В проекте представлены 1, 2 и 3-комнатные квартиры с улучшенными просторными планировками. Комфорт не заканчивается за пределами квартиры. Собственная огороженная и закрытая территория обеспечит безопасность для прогулок и игр детям. Благоустройство двора спроектировано с учётом зонирования: для детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, воркаута и занятий спортом. Двор свободен от машин. Места для автомобилей находятся в подземных паркингах, куда можно спуститься прямо из подъезда.

По оценкам экспертов, квартиры в ЖК «Континенталь» представляются одним из наиболее привлекательных инвестиционных предложений на рынке недвижимости Крыма. Сегодня цена квадратного метра здесь начинается от 124 500 рублей. В ближайшее время специалисты прогнозируют рост цен, ведь в продаже осталось менее 10 квартир и 30 паркомест. Купить одну из последних квартир у моря в клубном доме Континенталь можно непосредственно у застройщика — группы компаний ИнтерСтрой.