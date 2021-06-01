Квартиры в ЖК «Ореховый» реализуют по ипотечной программе с господдержкой

Проект возводят в Нахимовском районе, в верхней части улицы Горпищенко, в 10 минутах езды от знаменитого Малахова кургана.

В 9-этажном жилом доме из четырёх секций спроектированы квартиры под самые разные запросы: студии, 1-, 2- и 3-комнатные с высотой потолков 2,7 м. Новосёлы оценят просторные кухни, удобные остекленные балконы и отдельные помещения для хранения сезонных вещей.

Дом с фасадами современного дизайна с вставками мятного цвета выполнен по надёжной технологии монолитно-каркасного строительства. В ЖК «Ореховый» входит благоустроенная придомовая территория с детской и спортивной площадкой, крытым паркингом и гостевыми автостоянками. В прилегающем микрорайоне работают детские сады, школы, поликлиники, магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры.

Купить квартиру в Севастополе в новом жилом комплексе «Ореховый» можно на удобных условиях, в том числе, в ипотеку по программе «Новостройка с господдержкой» с процентной ставкой от 5,5% и первоначальным взносом от 15%. Наличие постоянной регистрации в Севастополе не является обязательным условием для получения ипотеки.

Проект реализует группа компаний ИнтерСтрой – застройщик с 15-летним опытом на рынке жилищного строительства. Сдача ЖК «Ореховый» назначена на 4 квартал 2022 г.