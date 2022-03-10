Квартиры вблизи центра крымской столицы доступны по цене от 4,5 млн рублей

Группа компаний «ИнтерСтрой» сообщила о реализации нового пула квартир в крымском проекте «Ботаника». Новый жилой комплекс примет новосёлов в Симферополе на ул. 51-й Армии –– это недалеко от Ботанического сада, Таврического университета и ещё нескольких популярных парков. Экологически чистый район расположен в 10-15 минутах езды от центра города и в 5 минутах от автовокзала.

Строители завершили возведение 9-этажного жилого дома и занимаются фасадными работами. Покупатели могут выбрать 1- и 2-комнатную квартиру площадью от 37 до 57 кв. метров классической планировки. В новом пуле много двухкомнатных лотов с окнами на две стороны света, что позволяет захватить максимум естественного освещения в разное время дня.

Все квартиры передаются собственникам с уже остеклёнными балконами, которые могут служить дополнительными функциональными помещениями. Есть возможность приобрести отдельное помещение в цокольном этаже под кладовую.

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой территории, располагающей к отдыху.

В ближайшем окружении ЖК Ботаника расположены учреждения образования, клиническая больница, крупный рынок, торговые объекты, банки, салоны красоты и фитнес- центры. Хорошо развит общественный транспорт.

Сейчас минимальная цена квартиры в Ботанике –– 4 539 600р. млн рублей, завершение строительства намечено на II квартал 2023 года. Купить квартиру в Симферополе в ЖК Ботаника можно в ипотеку, военную ипотеку, с применением материнского капитала, беспроцентной рассрочки. Изучить планировки ЖК Ботаника, получить консультацию менеджера и увидеть ход строительства есть возможность онлайн –– на официальном сайте ГК ИнтерСтрой.