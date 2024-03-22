Lacuna объявила возобновила партнерство с Pixalate  

Lacuna объявила о возобновлении партнерства с Pixalate, ведущей на рынке платформой для защиты от мошенничества, обеспечения конфиденциальности и соблюдения нормативных требований. Lacuna использует решения Pixalate для обнаружения и предотвращения недействительного трафика (IVT), включая блокировку устройств с высоким риском, в сочетании с самостоятельно разработанным механизмом предотвращения недействительного трафика (IVT) Lacuna для фильтрации мошеннического трафика с высоким риском в режиме реального времени. В то же время Lacuna также проводит вторичную проверку подлинности трафика через сервис Post-Bid, предоставляемый Pixalate Analytics.

«Мы рады сотрудничать с Pixalate ради предоставления нашим глобальным партнерам высококачественного рекламного трафика, свободного от мошенничества», — сказал Чарльз Хан (Charles Han), основатель и генеральный директор Lacuna. «Благодаря постоянным совместным усилиям и инновациям с обеих сторон мы создадим более здоровую, надежную и прозрачную экосистему программатик-рекламы, приносящую большую пользу пользователям, рекламодателям и рекламным платформам».

Pixalate имеет аккредитацию Совета по рейтингу СМИ (MRC) по обнаружению и фильтрации IVT в CTV, мобильных приложениях, мобильном Интернете и на настольных компьютерах. Объединив сервис Pixalate по борьбе с мошенничеством с собственным механизмом предотвращения IVT Lacuna, более 90 % мошеннического трафика может быть отфильтровано в режиме реального времени. Данное партнерство обеспечивает подлинный и надежный рекламный инвентарь и трафик для партнеров, а также позволяет показывать рекламные креативы реальным пользователям.

«Технология и масштабы Pixalate по предотвращению мобильного мошенничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сочетании с проактивным подходом Lacuna к предотвращению мошенничества с рекламой помогают создать надежную и безопасную рекламную экосистему для потребителей и рекламодателей», – сказал Элвин Линг (Alvin Ling), вице-президент, директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону.